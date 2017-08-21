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У російському Ростові-на-Дону горять 25 житлових будинків

Понеділок, 21 серпня 2017, 17:17

У центрі російського Ростова-на-Дону пожежа розповсюдилася на 25 житлових будинків, введений режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління МНС Росії по регіону Євген Кондратьєв, передає російський "Інтерфакс".

"Зараз загорілося близько 25 будинків. Найближчі квартали відключені від газу та електропостачання", - сказав журналістам Кондратьєв.

 
@ninferno1

За його словами, пожежу гасять понад 400 осіб і понад 200 одиниць техніки.

"Крім задіяних для гасіння пожежі шести вертольотів, планується підкріплення в кількості трьох вертольотів від Південного військового округу", - зазначив він.

 

Кондратьєв також сказав, що загиблих немає, але говорити про локалізацію пожежі поки не можна.

У той же час адміністрація міста повідомила, що через пожежу в місті ввели режим надзвичайної ситуації.

 

Як зазначає "Інтерфакс", в результаті загоряння в приватному секторі в центрі Ростова-на-Дону, за даними на 15:00 за російським часом, вогнем було охоплено 12 житлових приватних будинків: два двоповерхових і десять одноповерхових. За допомогою до медиків звернулися дев'ять осіб. Двоє з них госпіталізовані. У місті введено режим надзвичайної ситуації.

 
ГУ МЧС России по Ростовской области/ТАСС

Вже евакуйовано більше 560 осіб. Розгорнуто шість пунктів тимчасового розміщення місткістю понад 700 осіб.

У ліквідації пожежі задіяні вертоліт Мі-8 МНС, пожежний катер, а також два вертольоти Мі-8 Міноборони РФ.

Теми: Росія
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