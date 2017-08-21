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Двох чоловіків засудили за підготовку теракту на замовлення бойовиків

Понеділок, 21 серпня 2017, 17:55

Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до 6 років тюрми двох чоловіків за планування терактів за завданням кураторів з окупованої частини Луганської області.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"За матеріалами СБУ Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів з так званої "ЛНР" планували теракти на території області", - йдеться у повідомленні.

Як пише прес-служба, у червні 2014 року співробітники СБУ затримали зловмисників, які готували підрив залізничної колії у Дніпрі, якою мав проїхати потяг з військовою технікою.

"Правоохоронці встановили, що один із диверсантів перебував у незаконному збройному формуванні "Луганського народного ополчення", ватажком якого був відомий терорист Мозговой. Від нього бойовик отримав завдання приїхати на рідну Дніпропетровщину, підібрати спільників та здійснити низку терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації на Дніпропетровщині", - зазначають в СБУ.

 
 

Суд визнав чоловіків винними у злочинах за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Обоє чоловіків отримали по шість років позбавлення волі.

Українська правда

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