З'явилося відео із начебто Димінським після смертельного ДТП

З’явилося відео перших хвилин після аварії за участю кортежу Петра Димінського у якій загинула 31-річна Наталія Тріла.

Запис очевидців аварії опублікувало видання ZAXID.NET у понеділок.

На відео видно джип Lexus з кортежу Димінського у якому їздить його охорона. Також на місці події видно сивого чоловіка у білій сорочці схожого на 62-річного Димінського.

Згодом цей чоловік сідає у позашляховик Lexus, що був у кортежі разом з Mercedes S 65 AMG, який і зіткнувся з Opel Astra.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський.

Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.