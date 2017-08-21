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Через обстріл бойовиків у Жованці згоріли будинки на трьох вулицях

Понеділок, 21 серпня 2017, 18:53

Внаслідок бойових дій на трьох вулицях у селищі Жованка зчинилися пожежі.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Проросійські наймити знову накоїли біди: внаслідок бойових дій на трьох вулицях у Жованці (Вернандського, Мануїльського та Журавського) зчинилися пожежі", - написав він.

"Як доповів мені Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, обстріл розпочався приблизно о 14:30. Снаряд влучив у сарай на вулиці Журавського й розпочалася пожежа. Крім того, загорілася й трава на Вернандського. ДСНС прибули на місце й застали вже 5 згорілих нежитлових будинків, у вогні – ще три", - додав Жебрівський.

За його словами о 17:30 вогонь приборкали, але бойовики знову розпочали обстріл.

Також Жебрівський розповів, що у понеділок у Водяному Ясинуватського району зранку горіли 8 нежитлових будинків та 3 сараї.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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