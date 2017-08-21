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РНБО візьметься за проблеми кримчан – Джемілєв

Понеділок, 21 серпня 2017, 20:26

Рада нацбезпеки й оборони України незабаром розгляне ситуацію у прикордонних із анексованим Кримом районах Херсонщини та наявні проблеми жителів півострова.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв на прес-конференції в Херсонській облдержадміністрації, передає "Укрінформ".

"Ми тут розглядали питання отримання освіти нашими співвітчизниками, які зараз знаходяться в умовах окупації, ситуацію переміщених осіб, які змушені були після окупації залишити півострів, а також ситуацію у прикордонних районах. Ця поїздка була ініційована нами самими, але вона узгоджена як з президентом країни, так і з Радою національної безпеки і оборони", – сказав він.

"За результатами проведених зустрічей, отриманої інформації, ми підготуємо аналітичну довідку, яка буде розглянута Радою національної безпеки і оборони найближчими днями, і будуть прийняті відповідні рішення", – розповів Джемілєв.

За його словами, було отримано негативну інформацію щодо явищ, які відбуваються у прикордонних із Кримом районах, а також щодо вирішення проблем кримчан.

"Особливо в області, скажімо, видачі паспортів. Тут явні елементи корупції, а також беззаконня щодо цих осіб (жителів Криму – ред.)", – уточнив Джемілєв. 

Теми: КримРНБОпаспорткорупціяДжемілєв
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