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У Польщі суд покарав тих, хто перешкоджав українській ході

Понеділок, 21 серпня 2017, 20:56

Районний суд у Перемишлі виніс покарання за перешкоджання ході на честь українських військових героїв у Перемишлі 26 червня 2016 року.

Звинувачених засуджено до покарання від 4 до 10 місяців обмеження волі й штрафу чи неоплачуваної суспільно корисної праці, передає "Польське радіо".

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська повідомила, що звинуваченим, які працюють, суд встановив штрафні санкції, що полягають у стягненні 20% від їхньої місячної зарплатні на користь Фонду допомоги скривдженим та постпенітенціарної допомоги.

А тих, хто не працює, суд розпорядився залучити до 30-годинної щомісячної неоплачуваної, контрольованої суспільно корисної праці.

Йдеться про 20 підсудних, яких у червні минулого року польська прокуратура звинуватила у перешкоджанні в Перемишлі проведенню греко-католицької та православної української процесії, учасники якої після панахиди за українськими воєнними героями йшли вулицями міста на український воєнний цвинтар.

За словами прокуратури, звинувачені нахабно перешкоджали громадському релігійному акту, вульгарно ображали учасників ходи з приводу їхньої національності та силою зупиняли учасників ходи на початку процесії, унеможливлюючи їхній рух.

Крім того, п’ятьох чоловіків звинувачено у тому, що під час процесії вони вдарили та шарпали одного з учасників – Зенона К. – перешкоджаючи йому брати участь у процесії, а ще трьох – за побиття, копання та шарпання за одяг Петра К. за його українську національність.

Теми: Польщасуд
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