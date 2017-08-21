Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики стріляли по будинках і школі у Мар'їнці

Понеділок, 21 серпня 2017, 23:26
Бойовики стріляли по будинках і школі у Мар'їнці

Бойовики так званої "ДНР" в неділю ввечері обстріляли житлові квартали та школу Мар'їнки.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

"20 серпня, близько 19:00 бойовики обстріляли із застосуванням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї житлові квартали Мар’їнки", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання пострілу РПГ-7 та його розриву у повітрі пошкоджено дві господарчі будівлі по вулиці Героїв Чорнобиля. В будівлях осколками посічено стіни, пошкоджено дахи. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

"А близько 21:00 внаслідок влучання пострілу калібру 12,7 мм пошкоджені шибки вікон будівлі школи №2 по вулиці Дружби", – додає українська сторона СЦКК.

Вона наголошує, що "НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення".

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: