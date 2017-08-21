Бойовики стріляли по будинках і школі у Мар'їнці

Бойовики так званої "ДНР" в неділю ввечері обстріляли житлові квартали та школу Мар'їнки.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.



"20 серпня, близько 19:00 бойовики обстріляли із застосуванням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї житлові квартали Мар’їнки", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання пострілу РПГ-7 та його розриву у повітрі пошкоджено дві господарчі будівлі по вулиці Героїв Чорнобиля. В будівлях осколками посічено стіни, пошкоджено дахи. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

"А близько 21:00 внаслідок влучання пострілу калібру 12,7 мм пошкоджені шибки вікон будівлі школи №2 по вулиці Дружби", – додає українська сторона СЦКК.

Вона наголошує, що "НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення".