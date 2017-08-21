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До Сущенка в Росії пустили дружину й доньку

Понеділок, 21 серпня 2017, 23:45

Українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада утримує в ізоляторі ФСБ в Москві, відвідали його дружина Анжеліка й донька Юлія.

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у Faceook 21 серпня.

"Сьогодні у мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, в Лефортово на побаченні побували дружина й донька", – написав він.

Як відомо, минулого року в Москві затримали французького кореспондента українського інформагентства "Укрінформ" Романа Сущенка, звинувативши його в шпигунстві.

Журналіст прибув тоді в Росію в особистих справах.

Україна спростувала, що він працював на Міністерство оборони, проте Росія продовжує утримувати Сущенка, незважаючи на заклики журналістської спільноти відпустити його.

Сущенка внесли до списку щодо обміну заручників.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіязаручникиполітв'язні
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