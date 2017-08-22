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Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий

Вівторок, 22 серпня 2017, 06:26
Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Після 18:00 терористи посилили обстріли позицій сил АТО, застосовуючи, в основному, міномети і гранатомети.

Основна напруга зберігається на Донецькому напрямку. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до півночі з мінометів, гранатометів, зенітної установки і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ.

"У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ввечері бойовики тричі з озброєння БМП і гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. По шахті Бутівка протягом 2-х годин терористи випустили не менше 46 мін різних калібрів.

На Луганському напрямку бойовики застосовували 120 мм міномети в районі Кримського і Новотошківського. Також під обстріл сепаратистів з великокаліберних кулеметів потрапили укріплення ЗСУ неподалік Новоалександрівки і Станиці Луганській.

На Приморському напрямку бойовики двічі били з мінометів калібру 82 мм по українським укріпленням біля Водяного і один раз - на підступах до Широкиного.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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