Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міносвіти Грузії виправдалось за поїздку школярів в Артек

Вівторок, 22 серпня 2017, 18:06

Міністерство освіти прокоментувало факт відправки шести учнів однієї зі шкіл Грузії в міжнародний дитячий центр "Артек", розташований в окупованому Криму.

Про це повідомляє місцеве видання "Грузия Online".

"Позиція нашої влади тверда і ми засуджуємо анексію Криму Росією і ще раз фіксуємо нашу тверду позицію щодо територіальної цілісності України", – йдеться в заяві міносвіти.

Крім того в Грузії зазначають, що розберуться, чи було це індивідуальне рішення одного вчителя, чи цілеспрямована дія.

"Закликаємо адміністрацію і викладачів всіх шкіл отримати більше інформації і робити усвідомлений вибір", – додали в міністерстві освіти Грузії.

Раніше Державний інститут російської мови ім. О. С. Пушкіна повідомив на своєму сайті про відкриття профільної зміни з російської мови для іноземних школярів у міжнародному дитячому центрі "Артек", розташованому в окупованому Росією Криму.

Зазначається, що зміна проходить за підтримки Міністерства освіти та науки РФ та участі майже 170 школярів з 18 країн світу.

Теми: ГрузіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: