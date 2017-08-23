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Тіллерсон: Росія постачає зброю талібам

Середа, 23 серпня 2017, 02:40

Росія в порушення міжнародних норм і норм Ради Безпеки ООН постачає зброю талібам.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в ході прес-конференції, що відбулася в Держдепартаменті, передає Голос Америки.

"Росія поставляє зброю талібам. Очевидно, що це - порушення міжнародних норм і порушення норм Ради Безпеки ООН. Ми, безумовно, будемо заперечувати проти цього і будемо звертати увагу Росії на це. Якщо хтось має намір поставляти зброю, то це має робитися через афганський уряд", - заявив держсекретар США.

Як зазначив глава зовнішньополітичного відомства, про чисельність американських військ в Афганістані буде оголошено після прийняття рішення з цього приводу. Він підкреслив також, що дипломатичні зусилля США з врегулювання конфлікту в цій країні будуть визначатися її умовами.

Тіллерсон зазначив, зокрема, що США зосередяться на боротьбі проти корупції, особливо - в тому, що стосується американської допомоги Афганістану.

Глава Держдепартаменту заявив, що в рішенні проблем Афганістану візьмуть участь Пакистан і Індія. Торкаючись ролі Пакистану, він сказав, що цій країні слід змінити свій підхід до проблеми тероризму. За його словами, умовою допомоги Пакистану з боку США будуть результати, яких Ісламабад досягне на цьому шляху.

"Має місце певна ерозія довіри, оскільки ми стали свідками того, що терористичним організаціям надається притулок на території Пакистану, звідки вони планують і здійснюють напади на американських військовослужбовців, американських офіційних осіб, підриваючи зусилля щодо досягнення миру в Афганістані", - уточнив Тіллерсон.

"Пакистан повинен застосувати інший підхід, а ми готові з ними співпрацювати, допомагаючи їм захистити себе від ... терористичних організацій", - підкреслив держсекретар США.

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що може вивести війська США з Афганістану, утім, напередодні заявив, що такий крок створить в азійській країні "вакуум для бойовиків".

Міністр оборони США Джеймс Меттіс зазначив, що Вашингтон направить до Афганістану додатковий контингент, точна чисельність якого наразі вирішується.

Нагадаємо, нова стратегія США передбачає, що американські військові залишаться в Афганістані на довгостроковій основі. Також США не будуть оголошувати часові рамки своїх операцій в цій країні і точну чисельність свого контингенту.

За даними ЗМІ, Трамп схвалив відправку до Афганістану ще 4 тисяч американських військовослужбовців.

Теми: АфганістанРосіяСША
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