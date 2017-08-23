Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 28 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

Середа, 23 серпня 2017, 07:59
Доба в АТО: 28 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє українських військових були поранені, один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння. 

Зокрема на Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорних пунктах ЗСУ на підступах до Талаківки і Водяного. А близько 20:00 ворог неприцільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 мм неподалік селища Водяне – у район, де взагалі немає українських позицій.

Ввечері під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Гнутового. Крім того по околицях Павлополя бойовики били з гранатометів.

На Донецькому напрямку напружена обстановка й надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19:00 і майже до опівночі бандити вели вогонь по українських захисниках зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначають у штабі, українські військові накривали противника щільним вогнем у відповідь. У результаті такого протистояння один боєць ЗСУ отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка. 

На Луганському напрямку злочинці з мінометів та гранатометів били по позиціях ЗСУ на околицях Новоолександрівки та Кримського. У наслідок обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення. 

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: