Суд арештував двох з чотирьох підозрюваних у терактах в Каталонії

Високий суд Іспанії у вівторок вирішив арештувати без права застави двох із чотирьох підозрюваних у причетності до терактів у Каталонії.

Про це повідомляє Reuters, пише в середу "Європейська правда".

Двом підозрюваним – Мухаммеду Хоулі Шемлалу та Дріссу Укабіру – були висунуті звинувачення у вбивстві, членстві у терористичній організації і незаконному володінні вибухівкою. Їх утримуватимуть у в’язниці без права застави.

Третій підозрюваний Салах ель-Каріб залишиться під вартою протягом ще 72 годин, розслідування щодо нього ще триває.

Суд також вирішив звільнити на певних умовах четвертого підозрюваного Мухаммеда Аалью через слабкість доказової бази проти нього.

Як повідомлялося, Мухаммед Хоулі Шемлал підтвердив у суді плани терористів влаштувати атаки біля барселонських визначних пам’яток, зокрема, у соборі Святого сімейства (Sagrada Familia) в Барселоні.

У понеділок поліція застрелила 22-річного Юнеса Абуякуба, який був водієм мікроавтобуса, що вчинив наїзд на пішоходів на бульварі Ла Рамбла у Барселоні.

Ще п’ятеро ісламістів були вбиті після наїзду на людей у туристичному містечку Камбрільсі.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".