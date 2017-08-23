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Порошенко хоче відповідальності для тих, хто знищував армію

Середа, 23 серпня 2017, 15:12

Президент Петро Поршенко вважає, що попереднє керівництво Міноборони має понести відповідальність розпродаж військової техніки і знищення армії протягом 2010-2012 років.

Про це президент заявив під час огляду зразків озброєння та військової техніки на Хрещатику.

Він зауважив, що багато років поспіль українське військо та українське суспільство було під  впливом російської пропаганди, яка "заколихувала казками" про відсутність будь-якої можливості військового вторгнення.

"В тогочасних директивних документах влади твердилося, нібито перед Україною нема жодних військових загроз. Військову техніку та озброєння списували або продавали, як надлишкову. Відповідно, українську армію не готували до війни, а свідомо знищували, знімаючи з озброєння, з бойового чергування найбільш боєздатні зразки техніки", - розповів гарант.

Більше того, він зазначив, що протягом 2010-2012 років вищі офіцери Збройних Сил регулярно відвідували генеральний штаб РФ, де з "без п’яти хвилин агресором" розглядалися, шляхи так званого "реформування" українського війська.

За словами президента, до цілеспрямованого знищення українських збройних сил причетна низка попередніх керівників Міністерства оборони, які мають в майбутньому понести відповідальність за свої дії.

"Де зараз ті агітатори? Я хочу їм подивитися в очі. Всі вони в Росії, всі втекли і живуть там, зрадивши Батьківщину, на кошти своїх замовників. Але цьому злочину ще належить дати, навіть не кримінальну, а політичну, юридичну і моральну оцінку", - підкреслив Петро Порошенко.

Яна Міланова, УП

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