В СБУ заявили про підготовку провокацій на День незалежності

Служба безпеки України має "чимало матеріалів" про підготовку провокацій на День незалежності.

Про це на брифінгу у Києві заявив голова відомства Василь Грицак, передає Радіо Свобода.

"В роботі у нас є чимало матеріалів, де йдеться про те, що є, скажімо так, нехороші люди або групи, які готуються зіпсувати свято. У різний спосіб можна зіпсувати свято, мова навіть не йде про терористичні акти", – сказав Грицак.

Проте, за його словами, Національна поліція, Національна гвардія та СБУ мають всі сили, аби протидіяти цим загрозам.

Раніше повідомлялось, що підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23-24 серпня будуть 15 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які мають попередити будь-які спроби дестабілізації ситуації під час урочистостей.