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Насіров ще два місяці носитиме електронний браслет

Середа, 23 серпня 2017, 18:31

Солом'янський районний суд Києва поклав на тимчасово відстороненого голову ДФС Романа Насірова ряд зобов'язань – зокрема, носити електронний браслет.

Таке рішення у середу ухвалив суддя Олександр Бобровник.

"Клопотання задовольнити прокурора, покладені обов'язки продовжити на 60 днів", - зачитав суддя.

Суд зобов'язав Насірова прибувати на виклики суду та слідчих, не вилучатися за межі Києва без дозволу суду, здати паспорти для виїзду за кордон.

Після засідання Насіров разом зі своїм захистом покинув залу без коментарів.

Під час судового засідання він говорив, що сама підозра є необґрунтованою.

У свою чергу прокурор Андрій Перов стверджував, що Насіров може впливати на свідків та намагатися знищити докази.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Під час слідства з'ясувалося, що у Насірова, окрім українського, є громадянство Великої Британії.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Насіровсудпрокуратура
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