Поліція: Убитий в центрі Києва чоловік був іноземцем

Чоловік, застрелений в центрі Києва увечері 23 серпня, був іноземцем 1988 року народження.

Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в Facebook.

"О 23:30 поліцейські отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Шота Руставелі. Коли на місце прибули патрулі та слідчо-оперативна група, виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Особа загиблого встановлена: це - громадянин іншої держави, 1988 р. н", - написала вона.

При цьому ім'я убитого не називається.

Зловмисники, ймовірно, зникли на автомобілі "Фольксваген". У столиці введено план "перехоплення".

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють свідків і очевидців, оглядають прилеглу територію для виявлення камер відеоспостереження.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі.