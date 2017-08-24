Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція: Убитий в центрі Києва чоловік був іноземцем

Четвер, 24 серпня 2017, 07:20
Поліція: Убитий в центрі Києва чоловік був іноземцем

Чоловік, застрелений в центрі Києва увечері 23 серпня, був іноземцем 1988 року народження.

Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в Facebook.

"О 23:30 поліцейські отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Шота Руставелі. Коли на місце прибули патрулі та слідчо-оперативна група, виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Особа загиблого встановлена: це - громадянин іншої держави, 1988 р. н", - написала вона.

При цьому ім'я убитого не називається.

Зловмисники, ймовірно, зникли на автомобілі "Фольксваген". У столиці введено план "перехоплення".

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють свідків і очевидців, оглядають прилеглу територію для виявлення камер відеоспостереження.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі.

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
Усі новини...
Реклама: