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Найближчими днями дощі вщухнуть, повернеться тепло

Четвер, 24 серпня 2017, 12:36

25 серпня в Україні очікується погода без опадів, лише на півночі Лівобережжя вночі невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується західний, південно-західний вітер, 5-10 м/с.Температура 8-13°, на узбережжі морів 14-17°, вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат 16-18°.

У Києві - без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

 

26 серпня - без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 23-28°, у південних регіонах місцями 30-33°.

У Києві - без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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