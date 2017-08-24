Найближчими днями дощі вщухнуть, повернеться тепло

25 серпня в Україні очікується погода без опадів, лише на півночі Лівобережжя вночі невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується західний, південно-західний вітер, 5-10 м/с.Температура 8-13°, на узбережжі морів 14-17°, вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат 16-18°.

У Києві - без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

26 серпня - без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 23-28°, у південних регіонах місцями 30-33°.

У Києві - без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Інтерфакс-Україна