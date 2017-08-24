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Порошенко поговорив з Меттісом про місію ООН на Донбасі та Крим

Четвер, 24 серпня 2017, 14:03
Порошенко поговорив з Меттісом про місію ООН на Донбасі та Крим

Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії РФ та посилення міжнародної присутності на Донбасі. 

Про це Порошенко заявив 24 серпня на спільній прес-конференції з главою Пентагону. 

Як зазначив президент, йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. 

"Така міжнародна присутність сприяла би створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу", - заявив Порошенко.

"Протидія російській агресії -  ключова тема і наш спільний виклик. Я проінформував главу Пентагону про безпекову ситуацію в  регіоні", - зазначив Порошенко. 

Він нагадав, що під час телефонної розмови в "нормандському форматі" було підтримано пропозицію України щодо оголошення припинення вогню з 25 серпня

"Ми дуже сподіваємося на відповідальну позицію РФ щодо суворого дотримання режиму припинення вогню", - зазначив Порошенко. 

Також він додав, що під час переговорів з Меттісом було порушено питання Криму. 

"Вдячний за чітку і незламну позицію у цьому питанні - Крим є, був і буде українським, і має бути повернутий Україні. Іншого способу припинити перетворення півострова на територію несвободи, військову базу не існує", - зауважив Порошенко. 

Українська правда 

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Теми: ПорошенкоСШАДонбасКримРосія
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