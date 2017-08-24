ЗМІ дізналися про ще одну пропозицію зустрічі команди Трампа з Путіним

Члени Конгресу США, які розслідують зв’язки команди Трампа з Росією, мають докази ще однієї спроби влаштувати зустріч команди Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним під час виборчої кампанії минулого року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

У розпорядженні конгресменів опинився електронний лист головного помічника Трампа Ріка Дірборна. Сьогодні Дірборн обіймає посаду заступника глави апарату Білого дому.

Лист був написаний в червні 2016 року - приблизно в той час відбулася зустріч Трампа-молодшого, зятя Трампа Джареда Кушнера та глави штабу Пола Манафорта з пов’язаними з Кремлем росіянами.

У листі до членів виборчого штабу Дірборн писав про людину, яка намагалась налагодити контакт між найближчим оточенням Трампа та Путіним. Жодні дані про цю людину не відомі. Лише те, що у листі її називали людиною з "WV".

Джерело припускає, що "WV" можна розшифрувати як West Virginia – Західна Вірджинія. Ймовірно, ця людина могла мати політичні зв’язки у Західній Вірджинії.

Це ж джерело відзначило, що Дірборн скептично поставився до організація такої зустрічі. Хоча багато деталей довкола листа Дірборна не відомі, відзначає CNN, його існування говорить про спробу росіян знайти ще одну "точку входу" до команди Трампа з метою дискредитації Гілларі Клінтон.

Як відомо, розслідування зв’язків виборчого штабу Трампа з Росією та втручання РФ у вибори в США ведуть комітети з розвідки Сенату та Палати представників США, ФБР та спецпрокурор Роберт Мюллер

Європейська правда