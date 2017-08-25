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Звіт: З РФ виведено стільки ж грошей, скільки є у всіх росіян разом узятих

П'ятниця, 25 серпня 2017, 06:26

Відтік капіталу з Росії в даний час, імовірно, дорівнює сумі збережень всіх росіян.

Про це йдеться звіті американського Національного бюро економічних досліджень, пише Радіо Свобода.

В опублікованому в цьому місяці документі сказано, що 1% росіян володіє до 25% багатства країни.

"У Великобританії, Швейцарії, на Кіпрі і подібних офшорних центрах зосереджено стільки фінансових багатств, якими володіють багаті росіяни за кордоном, що вони рівні капіталу всього населення Росії", - йдеться в доповіді.

Згідно з доповіддю, концентрацію доходів 1% росіян можна порівнювати з аналогічними рівнями в Сполучених Штатах і значно вище Франції.

У доповіді говориться, що нерівність доходів в Росії помітно відрізняється від інших колишніх комуністичних країн, а також таких країн, як Китай, - що є наслідком переходу Росії до ринкової економіки після розпаду СРСР в 1991 році.

Після бурхливих 1990-х років, в тому числі краху російського рубля в 1998 році, економіка країни стабілізувалася на початку 2000-х років, а потім прискорилася в основному за рахунок високих світових цін на нафту.

Однак після світової рецесії в 2008 році в економіці Росії спостерігалося більш скромне зростання через низькі ціни на нафту, а також західні економічні санкції, запроваджені після анексії Росією Криму в 2014 році.

ВВП РФ в цьому році перебуває на мізерному рівні 0,5% і, згідно з прогнозами, виросте на 1,4 відсотка в 2017 і 2018 роках. Офіційна інфляція становить близько 4,4%.

"По суті, крайня нерівність видається прийнятною в Росії, поки мільярдери і олігархи залишаються лояльними до російської влади і сприймають національні інтереси", - йдеться в документі.

"Чи буде ця крихка рівновага зберігатися в найближчі роки і десятиліття ще належить побачити", - резюмує бюро.

Автори доповіді, складаючи документ, використовували національні звіти, огляди, рейтинги багатства і податкові дані, включаючи недавно опубліковані податкові дані про платників податків з високим доходом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіягроші
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