Доба в АТО: 22 обстріли, трьох бійців ЗСУ поранено

У День Незалежності України до кінця доби бойовики встигли подвоїти кількість обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабк АТО.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Троє наших бійців отримали поранення.

Так, на Донецьком напрямку після 18:00 російсько-окупаційні угруповання продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 мм та вести активні бойові дії у районі Авдіївської промзони. Тут із вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака бойовики били із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також бойовики випустили щонайменше 27 мін калібру 82 мм поблизу Троїцького

"На такі привітання до Дня Незалежності України наші бійці відповідали щільним вогнем", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

На Луганському напрямку бойовики били зі 120-мм міномету по укріпленнях ЗСУ біля Катеринівки. А 82-мм міномети противника працювали на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського. У районі Станиці Луганської зафіксовані обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише близько 20 години неподалік селища Тарамчук бойовики відкривали вогонь з гранатомету і стрілецької зброї.