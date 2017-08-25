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Порошенко присвоїв Демчині звання генерал-лейтенанта

П'ятниця, 25 серпня 2017, 13:06
Порошенко присвоїв Демчині звання генерал-лейтенанта

Президент Петро Порошенко присвоїв заступнику голови СБУ Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Павлу Демчині - першому заступнику голови - начальнику ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України", - зазначено у документі. 

Як відомо, у ЗМІ Павла Демчину називають наближеним до президентського фаворита Ігоря Кононенка та "смотрящим" за СБУ від партії влади. 

Як зазначив нардеп від БПП Сергій Лещенко, Демчина був пов’язаний з "горіховою мафією", яка силами СБУ блокує експорт українського горіха в Європу, вимагаючи "відкати".  

Наприкінці 2016 року СБУ запідозрила у фінансуванні тероризму дві компанії, які імпортують в Україну сировину, на підставі чого заблокувала роботу одразу 16 трейдерів скрапленого газу.

За словами Лещенка, таким чином СБУ намагалася зачистити ринок для окремих фірм. Зокрема, направила до Міністерства економічного розвитку лист з вимогою накласти санкції на найбільших імпортерів, який підписано першим заступником голови СБУ.  

Фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов’язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередкований стосунок до кондитерської корпорації "Рошен".

У квітні 2017 року під будинком голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна відбувся пікет, в організації якого Шабунін звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину.

Про таємні статки заступника голови СБУ Павла Демчини читайте в матеріалі "Демчина з іншого життя".

Українська правда 

Теми: ПорошенкоСБУкорупція
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