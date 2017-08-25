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Wizz Air запускає з Києва нові рейси в Польщу, Данію та Німеччину

П'ятниця, 25 серпня 2017, 13:27

Авіакомпанія Wizz Air 25, 26 і 27 серпня 2017 року почне виконувати п'ять нових рейсів з аеропорту "Київ" (Жуляни).

Про це повідомляє ЦТС.

25 серпня угорський лоукостер відкриває з Києва напрямок в столицю Данії Копенгаген. 26 серпня стартує рейс в німецький аеропорт Франкфурт-Хан, а 27 серпня - в Нюрнберг.

Крім того, 25 серпня лоукостер відкриє два нових напрямки з Києва - в польські Люблін і Познань. Таким чином авіакомпанія збільшить кількість обслуговуваних маршрутів з аеропорту "Київ" до Польщі з 4 до 6.

Запуск рейсів за новими напрямками стане можливим завдяки тому, що 24 серпня в аеропорт "Київ" прибув другий літак Wizz Air, який буде базуватися в Україні.

Нагадаємо, Wizz Air додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту "Київ" (Жуляни) з квітня 2018 року.

Протягом того ж місяця Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну, а також збільшить частоту рейсів на найпопулярніших напрямах - 11 додаткових рейсів в тиждень в рамках літнього розкладу з Києва у наступному році.

Як повідомлялося, Wizz Air хоче літати маршрутами, за якими планував літати Ryanair і вже звернувся з відповідною пропозицією до аеропорту Львів.

Нагадаємо, Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.

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Економічна правда

Теми: авіаУкраїнаПольща
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