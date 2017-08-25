Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон заявив, що Польща на шляху самоізоляції в Європі

П'ятниця, 25 серпня 2017, 15:26

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, а польські громадяни заслуговують кращого, ніж відмова уряду шукати компромісу щодо європейських правил найму праці з країн із низьким рівнем оплати.

Про це Макрон заявив під час своєї поїздки до Центральної Європи, в яку він відправився на підтримку своєї концепції оновленого ЄС, повідомляє Reuters.

Макрон сказав, що Варшава, де націоналістичний та євроскептичний уряд перебуває у владі з 2015 року, рухається у протилежному напрямку до Європи щодо численних питань та не зможе визначити шлях майбутнього Європи.

"Європа - це регіон, створений на основі цінностей, відносин з демократією та громадських свобод, з якими Польща сьогодні перебуває в конфлікті", - заявив Макрон.

Він назвав помилковою відмову Польщі змінити свою позицію щодо перегляду директиви блоку щодо працівників, яка, за словами французького лідера, призводить до "соціального демпінгу та недобросовісної конкуренції".

"Сьогодні Польща не визначає майбутнє Європи і не визначить Європу завтрашнього дня", - заявив Макрон на спільній прес-конференції з болгарським президентом Руменом Радевом у приморському курортному місті Варна.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяПольщаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: