Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ЦРУ взяв під особистий контроль розслідування зв'язків Трампа з РФ

П'ятниця, 25 серпня 2017, 17:47

Директор ЦРУ Майкл Помпео віддав розпорядження одному із підрозділів управління, яке тісно пов'язане з розслідуванням можливих зв'язків між Росією та кампанією Трампа, звітувати безпосередньо йому.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на колишніх й теперішніх американських чиновників.

За словами джерел, таке розпорядження викликало занепокоєння серед верхніх чинів ЦРУ через можливий конфлікт інтересів.

Повідомляється, що представники Центру контррозвідувальних операцій ЦРУ пильно спостерігали за Помпео, який неодноразово применшував значення втручання Росії у вибори 2016 року та демонстрував готовність брати участь у політичних сутичках на стороні президента Трампа.

Американські чиновники не пригадують, щоб в історії агентства директор ЦРУ стикався з подібним конфліктом.

The Washington Post відзначає, що хоча Помпео і не перешкоджав розслідуванню щодо втручання РФ у вибори, однак кілька американських чиновників занепокоєні тим, як би вчинив Помпео, якби ЦРУ виявило нову інформацію, яка потенційно могла б завдати шкоди Трампу, і тоді йому довелося б вибирати, кого захищати: агентство чи президента.

Повідомляється, що Помпео пояснив своє рішення необхідністю запобігти витокам та захистити секретну інформацію.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: