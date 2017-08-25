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Італійський банк зіткнувся з проблемами через нові санкції США проти РФ - ЗМІ

П'ятниця, 25 серпня 2017, 20:31

Італійський банк Intesa Sanpaolo зіткнувся з проблемою кредитування на суму 5,2 млрд євро для компанії Glencore та фонду Qatar Investment Autority для покупки 19,5% акцій у російській "Роснефті", через нові санкції США проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела у банках.

За даними джерел, західні банки, включаючи банки у Сполучених Штатах та Франції, до сих пір відкладають свою участь у синдикуванні позики, наданої Intesa в минулому році, на суму 5,2 млрд євро (6,13 мільярда доларів).

Повідомляється, що у травні банк Intesa запросив близько 15 банків приєднатись до синдикування кредиту. Такий процес зазвичай триває від чотирьох до шести тижнів.

Проте, за словами джерел, банки до сих пір оцінюють транзакцію на відповідність новим санкціям.

Вони також заявили, що процес синдикування був ускладнений ще й дипломатичним скандалом між Катаром та Саудівською Аравією.

"Процес синдикування зупинився через нові санкції США щодо Росії. Нові санкції настільки широкі, що вони, безумовно, вплинуть на всі подібні угоди, що стосуються російських державних компаній", - сказало джерело із банку у Лондоні, який був запрошений Intesa для участі у синдикуванні.

Повідомляється, що Intesa, найбільший роздрібний банк в Італії, відмовився від коментарів.

Європейська правда

Теми: Італіясанкції
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