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Пристайко: РФ блокує введення миротворців ООН на Донбас

Субота, 26 серпня 2017, 03:12
Пристайко: РФ блокує введення миротворців ООН на Донбас

Ведення миротворців ООН в зону конфлікту на Донбасі блокує Росія.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

За його словами, український уряд розглядає різні додаткові механізми припинення війни на Донбасі.

"Якщо мінські угоди за три роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити, як український уряд, щоб забезпечити мир нашому народові. Саме тому ми говоримо і про миротворчі сили у будь-якому форматі", - зазначив він.

"Обговорювався варіант озброєння місії ОБСЄ легкою зброєю, щоб вони почувалися більш впевнено і могли відвідати ті місця, які мають відвідати. Інший варіант – забезпечення (Донбасу – ред.) миротворцями ООН. Безумовно, ми знаємо хто це блокує – та ж Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків", - сказав Пристайко.

Раніше прес-секретар міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН в зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесу реалізації "Мінська".

Про те, що Україна восени вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасу на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, заявив у вівторок, 22 серпня президент Петро Порошенко.

Теми: ООНДонбас
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