На Донбасі дві жінки отримали поранення від вибуху біля блокпоста поблизу н.п. Березове, яке підконтрольне Україні.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Зазначається, що жінки у віці 60 та 56 років отримали поранення у лісопосадці біля блокпосту.

"Жінки їхали у підконтрольні уряду райони на автобусі і зайшли в лісопосадку поблизу блокпоста, де 56-річна жінка зачепила вибуховий пристрій, від вибуху якого вона отримала осколкові поранення ніг, тулуба, рук і голови. Друга жінка в той час перебувала на відстані близько 20 м від місця вибуху і отримала осколкові поранення лівої гомілки", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці надали жінкам першу медичну допомогу на місці події, після чого "швидка" доставила їх до лікарні у м.Волноваха.

За даними медиків, стан обох жінок задовільний.

Окрім того у підконтрольному уряду с. Райгородка на Луганщині двоє хлопчиків отримали серйозні опіки, коли підпалили порохову суміш, знайдену ними на покинутому блокпості. Дітей доправили до лікарні у м.Новоайдар, після чого були переведені у дитячу лікарню в Лисичанську для проведення хірургічної операції.

Українська правда