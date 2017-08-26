Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: У бойовиків з місць зберігання зброї "зникли" РСЗВ та гаубиці

Субота, 26 серпня 2017, 17:13
ОБСЄ: У бойовиків з місць зберігання зброї зникли РСЗВ та гаубиці

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що з місць постійного зберігання відведеного озброєння бойовиків ОРЛО зникли 3 реактивних системи залпового вогню БМ-21, а у районах ОРДО - 11 РСЗВ, 14 самохідних гаубиць та 2 протитанкових гармати. 

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ. 

"СММ відвідала постійне місце зберігання відведеного важкого озброєння "ЛНР", розташування якого відповідає лініям відведення. Місія відзначила, що 1 гаубиця (2A65 "Мста-Б", 122 мм), 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 1 РСЗВ (БМ-21) все ще були відсутні" . - йдеться у звіті.

Окрім того спостерігачі вперше зафіксували у місцях зберігання наявність нових одиниць озброєння.

23 серпня у непідконтрольних уряду районах за межами ліній відведення спостерігачі зафіксували 1 танк невстановленого типу, який стояв на полігоні у н.п.Мирне.

У підконтрольних "ДНР" районах за межами відповідних ліній відведення місія констатувала наявність 5 самохідних гаубиць (2С1) та зафіксувала відсутність 11 РСЗВ (БМ-21), 14 самохідних гаубиць (2С1) і 2 протитанкових гармат (MT-12).

"Спостерігачам відмовили у доступі до одного з місць розміщення відведеного важкого озброєння", -  заявили у місії. 

"23 серпня у підконтрольних уряду районах Місія зафіксувала наявність 10 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на території комплексу неподалік від м.Кришталевий, що є порушенням ліній відведення. 24 серпня команда СММ бачила танк (Т-64; обладнаний для розмінування), який стояв поблизу с.Нікішине", - зазначили у місії. 

Також 24 серпня у підконтрольному уряду Краматорську місія спостерігала показ одиниць військової техніки, зокрема 1 танк (Т-64 "Булат"), 3 зенітних ракетних комплекси (9К37 "Бук"; 9К33 "Оса"; 9К35 "Стріла-10"), 3 самохідні гаубиці (2С1; 2С3 "Акація", 152 мм; 2С5 "Гіацинт-Б", 152 мм), 1 артилерійську гармату (2А65) і 1 протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

Українська правда 

Теми: ДонбасзброяОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: