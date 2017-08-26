У центрі Івано-Франківська влаштували стрілянину: один поранений
В Івано-Франківську між компаніями молодих осіб в одному з закладів відпочинку сталася стрілянина, внаслідок якої один з них отримав поранення.
Про це 26 серпня повідомили в управлінні поліції Івано-Франківської області.
"Між компаніями молодих осіб виник конфлікт із застосуванням зброї, внаслідок чого був травмований місцевий мешканець. Хлопця з вогнепальним пораненням доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили транспортні засоби та осіб, які ймовірно причетні до інциденту.
Дії зловмисників попередньо кваліфікуються як хуліганство, розпочато кримінальне провадження.
Як повідомляє місцеве видання "Firtka", стрілянина сталася у центрі обласного центру поряд з Пасажем Гартенбергів після конфлікту та бійки між двома компаніями, які відпочивали на літньому майданчику закладу.
За даними правоохоронців, участь в інциденті брали близько 8 осіб.
"За словами свідків, було автомобілів 6-7 ... Одну з автівок патрульні зупинили на вулиці Галицькій, у ній перебував поранений чоловік, якого відвезли до медзакладу. Згодом на вулиці Січових Стрільців поліцейські зупинили автомобіль "Ніссан", в якому виявили зброю", - пише видання.
Українська правда