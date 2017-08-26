У День незалежності в центрі Донецька грав гімн України

У центрі окупованого Донецька в День незалежності України 24 серпня грав державний гімн України.

Про це DonPress повідомив блогер Фашик Донецкий, надавши фото і відео з місця подій.

За його словами, запис включили в автомобілі "Жигулі" в самому центрі міста, в хвилині ходьби від будівлі так званого "МГБ ДНР".

Блогер розповів, що весь квартал був оточений, документи перевіряли у всіх, навіть у 70-річних бабусь.

Терористи близько 5 хвилин не могли відкрити машину, звідки грав гімн, а потім не могли вимкнути звичайну магнітолу і розбили її прикладом.