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У Білорусі арештували опозиціонера Статкевича

Субота, 26 серпня 2017, 21:48
У Білорусі арештували опозиціонера Статкевича

У Мінську заарештували лідера опозиційного "Білоруського національного конгресу" Миколу Статкевича.

Про це повідомила у Facebook його дружина Марина Адамович.

"Миколу заарештували сьогодні (у суботу) близько 12-ї години неподалік від будинку, коли він йшов на зустріч. Вже на Окрестіна (на вулиці Окрестіна в Мінську розташований ізолятор тимчасового тримання – ред.). 15 діб. Осінь близько", – написала вона.

В інтерв’ю кореспонденту білоруської редакції Радіо Свобода Марина Адамович сказала, що їй подзвонили з Ленінського РВВС і сказали, що Миколу заарештували на 5 діб. Ніяких пояснень отримати не вдалося.

Пізніше в Центрі виконання покарань дружині політика повідомили, що Статкевич відбуває 5 діб за травневим вироком Московського суду.

Марина Адамович вважає, що це "передбачувані, мерзенні дії влади, які таким чином намагаються запобігти мирним протестам".

Раніше рада "Білоруського національного конгресу" ухвалила заяву, де висловила стурбованість у зв’язку з планами влади провести на території Білорусі навчання "Захід-2017".

За даними білоруських опозиціонерів, після навчань російські військові можуть залишитися в країні, а в прикордонних районах готуються бази для зберігання російської зброї на випадок війни Росії з НАТО та Україною.

Рада "Білоруського національного конгресу" закликала патріотів взяти участь в акції із запобігання можливій агресії Російської Федерації 8 вересня о 18:00 на Жовтневій площі в Мінську.

Теми: Білорусь
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