Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці здобули "бронзу" ЧС з веслування на байдарках і каное

Неділя, 27 серпня 2017, 16:54

Українець Олег Кухарик став бронзовим призером Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на дистанції 500 м.

Про це 27 серпня повідомили у Національному Олімпійському комітеті.

Також на світовій першості українська каное-четвірка у складі Дениса Коваленко, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова та Едуарда Шеметило з часом 3.17,198  здобула бронзову медаль у гонці на 1000 м. 

Перше місце у цій гонці посіла команда з Німеччини (3.14,893), "срібло" взяла Польща  (3.16,798).

"Каноїсти вдруге поспіль піднялися на п'єдестал, у 2015  році в них було "срібло", для Кухарика це перша медаль світового рівня у змаганнях серед дорослих", - зазначили у НОК.

Олег Кухарик став бронзовим призером на ЧС-2017
Олег Кухарик став бронзовим призером на ЧС-2017
Каное-четвірка полтавчан здобула
Каное-четвірка  здобула "бронзу" на дистанції 1000 м на ЧС-2017.

Українська правда 

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
спорт
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: