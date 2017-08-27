Українці здобули "бронзу" ЧС з веслування на байдарках і каное
Неділя, 27 серпня 2017, 16:54
Українець Олег Кухарик став бронзовим призером Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на дистанції 500 м.
Про це 27 серпня повідомили у Національному Олімпійському комітеті.
Також на світовій першості українська каное-четвірка у складі Дениса Коваленко, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова та Едуарда Шеметило з часом 3.17,198 здобула бронзову медаль у гонці на 1000 м.
Перше місце у цій гонці посіла команда з Німеччини (3.14,893), "срібло" взяла Польща (3.16,798).
"Каноїсти вдруге поспіль піднялися на п'єдестал, у 2015 році в них було "срібло", для Кухарика це перша медаль світового рівня у змаганнях серед дорослих", - зазначили у НОК.
Українська правда