У Слов’янську сталося ДТП за участю військових

У понеділок у Слов’янську Донецької області зіткнулися військовий "Урал" та маршрутне таксі, травмовані два пасажири маршрутного авто.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"28 серпня 2017 у місті Слов’янськ відбулося ДТП між військовим авто "Урал" та маршрутним автомобілем ГАЗель. На щастя, загиблих серед військових та цивільних немає, водночас в результаті зіткнення отримали травми два пасажира маршрутного таксі", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом керівництво антитерористичної операції призначило розслідування.

"За результатами зазначеного розслідування будуть вжиті дисциплінарні заходи", - зазначає прес-центр.

Окрім того, у повідомленні зазначено, що військові вважають недопустимим загибель та травмування цивільного населення, а також вживають заходів для недопущення подібних аварій у майбутньому.

Українська правда