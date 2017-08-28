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Заступнику мера Ірпеня вручили підозру

Понеділок, 28 серпня 2017, 14:49

Заступнику Ірпінського міського голови Дмитру Христюку, якому раніше дорікнули за незадекларовану квартиру, вручили підозру.

Як повідомляє "Громада Приірпіння", підозру вручили у прокуратурі Київської області близько опівдні 28 серпня.

Дмитро Христюк прийшов із адвокатами. Йому вручили повідомлення про підозру.

При вході журналіст kotsubynske.com.ua поцікавився, як Христюк підписав договори про виконання робіт із покійником. Христюк замість відповіді запропонував направити запит.

Між тим, мер Ірпеня Володимир Карплюк до прокуратури станом на 13:20 так і не з’явився.

22 серпня Карплюк та Христюк пікетували прокуратуру Київської області. Того дня чиновники вимагали у правоохоронців підозру. Христюк на повідомленні про вручення підозри 28 серпня розписався, а Карплюк сказав, щоб йому надіслали поштою.

Як відомо, 7 червня в Ірпінській міській раді відбулися обшуки. Слідчі дії тривали у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Прокуратура у ході досудового розслідування встановила, що оборудки по виведенню бюджетних коштів та земель громади Ірпеня складають десятки мільйонів гривень, та справжні цілі полягали у особистому збагаченні власного оточення.

Журналістам стало відомо, що за підписами членів виконкому Ірпеня Дмитра Христюка та Лідії Михальченко мільйони з бюджету виділили ТОВ "Буденергосоюз", зареєстрованому у 2016 році на Віталія Дасюка, який помер ще у 2012 році.

Крім того, Христюк не вказав у декларації новопридбану квартиру в Бучі.

На 7 вересня заплановано сесію в Ірпені. Карплюка на робочому місці немає, але джерела місцевого видання у міськраді кажуть, що він в Ірпені й нібито готується до сесії.

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"Українська правда. Київ"

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Теми: Київська областьвладакорупція
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