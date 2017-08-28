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Візит міністра енергетики США до Києва відклали

Понеділок, 28 серпня 2017, 16:41
Міністр енергетики США Рік Перрі

Візит міністра енергетики США Ріка Перрі в Україну, запланований на кінець серпня, скасовано.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Як пояснили там із посиланням на протокольний відділ, візит Перрі до України перенесено у зв’язку з необхідністю подолання наслідків урагану у Техасі.

На коли перенесено візит американської делегації, наразі не відомо.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства енергетики США, візит делегації на чолі з Перрі до України планувався на 29 серпня. Делегація планувала зустрітися з президентом Петром Порошенком та іншими чиновниками України для обговорення нарощування взаємодії в енергетичній сфері.

Як відомо, в ніч на суботу, 26 серпня, на узбережжя США налетів ураган "Харві", який називають найсильнішим із часів шторму "Катрін" (2005), а то й за останні 50 років.

За останніми даними, близько 6,8 млн осіб в Техасі – це близько чверті населення найбільшого штату в США, – постраждали від удару урагану. За даними американських ЗМІ, число жертв урагану вже досягло 5 осіб. Кілька десятків людей зникли безвісти, багато хто залишився без домівки.

Сильно постраждав від урагану Х'юстон. Там зруйновано багато будинків, перекрито дороги й ускладнено рух транспорту.

Олена Рощенко, УП

Теми: СШАенергетикаміжнародні відносини
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