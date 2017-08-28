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Квитки на потяг Київ-Варшава подешевшають майже вдвічі

Понеділок, 28 серпня 2017, 19:02
Квитки на потяг Київ-Варшава подешевшають майже вдвічі

З 3 вересня квитки на потяг Київ-Варшава подешевшають з 2441 гривні до 1340 гривень.

Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Twitter.

"Квиток на поїзд 67/68 Київ-Варшава дешевшає на понад тисячу грн. з третього вересня. 1340 грн проти теперішніх 2441. Домовились з колегами", - написав Кравцов.

Як відомо, потяг 67/68 відправляється з Києва щоденно о 16:41 (або 16:52) та прибуває на центральний вокзал польської столицю о 8:00 (або 8:02). А з центрального вокзалу Варшави потяг відправляється щоденно о 16:05 (або 16:10) та прибуває в українську столицю о 8:35.

Олег Твердь, УП

Теми: транспортПольщаУкрзалізниця
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