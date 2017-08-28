Екс-канцлера ФРН Шредера запропонували в керівники "Роснефти"

Екс-канцлера Німеччини, голову комітету акціонерів Nord Stream AG Герхарда Шредера запропонували призначити головою ради директорів "Роснефти".

Відповідна директива узгоджена профільними відомствами та внесена в уряд РФ, повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з текстом проекту директиви уряду.

У документі пропозицію доручити посаду Шредеру пояснюють тим, що він є "авторитетним політиком світового масштабу, який послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері", пише агентство.

Крім того, екс-канцлер має виключні компетенції і досвід незалежного директора в найбільших російських і міжнародних нафтогазових компаніях, в тому числі на посаді голови ради директорів, говориться в пояснювальній записці.

Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер прийняв рішення висунути свою кандидатуру на місце в раді директорів "Роснефти", незважаючи на критику на свою адресу серед ряду німецьких політиків.

В інтерв'ю швейцарській газеті Der Blick він заявив, що не має інформації про те, чому в "Роснефти" вирішили запропонувати йому поборотися за цей пост.

Позачергові збори акціонерів компанії, на якому буде обраний новий склад ради, пройде 29 вересня 2017 року.

Європейська правда