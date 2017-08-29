Доба в АТО: 19 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу, 28 серпня, російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції.

Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 міліметри.

Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого.

На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного.

На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської.

Як повідомили у штабі, враховуючи пряму загрозу життю українських військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося, 28 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.

Після цього президент України Петро Порошенко заявив, що доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші в зоні проведення АТО.