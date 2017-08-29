Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В аеропортах Києва за дві доби покарали 46 пасажирів

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:33

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" продовжують фіксувати правопорушення у столичних аеропортах.

Так, за минулі дві доби було притягнуто до адміністративної відповідальності 46 громадян, повідомляє прес-служба цього відомства 29 серпня.

"Левову частку правопорушень склали порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Також виконали 28 доручень правоохоронних органів та 6 завдань за базою даних "Інтерпол", – сказано в повідомленні.

Державна прикордонна служба України закликає громадян не порушувати правила перебування в Україні або ж транзитного проїзду через її територію, завчасно готуватись до поїздки і не йти на можливі ризики з правосуддям.

Теми: Прикордонна службаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Прикордонна служба
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Вагнерівці, що зараз у Білорусі, не становлять загрози для України – ДПСУ
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: