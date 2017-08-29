В аеропортах Києва за дві доби покарали 46 пасажирів

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" продовжують фіксувати правопорушення у столичних аеропортах.

Так, за минулі дві доби було притягнуто до адміністративної відповідальності 46 громадян, повідомляє прес-служба цього відомства 29 серпня.

"Левову частку правопорушень склали порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Також виконали 28 доручень правоохоронних органів та 6 завдань за базою даних "Інтерпол", – сказано в повідомленні.

Державна прикордонна служба України закликає громадян не порушувати правила перебування в Україні або ж транзитного проїзду через її територію, завчасно готуватись до поїздки і не йти на можливі ризики з правосуддям.