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ЗСУ зберігає "тишу" з нагоди 1 вересня – Генштаб

Вівторок, 29 серпня 2017, 11:09

Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, оголошеного у зв'язку з початком нового навчального року

Про це заявляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 серпня у Facebook.

"З метою безумовного дотримання домовленостей, яких було досягнуто під час телефонних переговорів у "нормандському форматі", та створення умов для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, Збройні сили України продовжують дотримуватися оголошеного режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року", – йдеться в заяві.

У районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей українські військовослужбовці всебічно сприяють роботі спостерігачів ОБСЄ, запевняє Генштаб.

"Російсько-окупаційні війська також мають дотримуватися домовленостей щодо режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року", – додає відомство.

Теми: ДонбасАТОармія
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