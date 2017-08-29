Цього року "бойову тисячу" отримують втричі менше бійців, ніж торік

Цього року в середньому 43 військовослужбовці на добу отримують 1 тисячу гривень за участь у бойових діях, тоді як минулого року таких було 129 бійців на добу.

Про це пише журналіст Олексій Братущак у своєму блозі на "Українській правді", посилаючись на відповідь Міністерства оборони про виплати винагород бійцям.

Він припускає, що це свідчить не лише про зменшення бойової активності на сході України, а й про небажання влади платити обіцяну Петром Порошенком тисячу.

Перед президентськими виборами Порошенко обіцяв тисячу гривень за день в АТО. Зараз ці гроші в розрахунку на день отримує така кількість бійців, яких вистачить для формування лише одного взводу, тоді як фронт "тримають" кілька бригад, зазначає журналіст.

Станом на 28 серпня, у 2017 році за безпосередню участь у бойових діях виплачено 10 466 000 гривень. Якщо поділити це на 1 000 (одноразова виплата) і на 240 (кількість днів від початку року), виходить 43.

Тобто в середньому цього року за участь у бойових діях "тисячу Порошенка" отримують 43 бійці (цифра може коливатися від дня до дня залежно від ситуації).



Подібні розрахунки для 2016 року дають цифру 129. Тобто минулого року "бойові" отримували втричі більше військових, ніж цього року.

Це може свідчити про те, що рівень бойової активності на фронті значно зменшився, а може – й про те, що оформлення "бойових" навмисно ускладнюють.

"Можна просидіти усю ніч/день під обстрілами, а "тисячу Порошенка" не отримати. Тільки у випадках, коли є поранені або вбиті, підрозділу точно оформлять бойові дії, в інших випадках можуть відмовити, казали військові", – пише журналіст.



Братущак зазначає, що 43 бійці – це приблизно один взвод, тоді як, судячи зі щоденних зведень штабу АТО, під вогнем щодня могли бути десятки взводів на передовій.

Він зазначає, що поняття "бойові дії" можна тлумачити й так, що тисячу виплачуватимуть лише коли у штабі дають команду "вогонь" .

Журналіст також вказує, що статус "учасника бойових дій" мають близько 300 тисяч українців – але левова частка з них ніколи не отримувала "бойову тисячу".

Є ще дві винагороди для військових. За успішне виконання завдання з'єднання або окрема частина отримують від 60 900 до 365 400 грн, а за знищену (захоплену) техніку залежно від особистого внеску між військовослужбовцями розподіляють від 12 180 до 243 600 грн.



По знищеній/захопленій техніці є велика розбіжність у цифрах: 5-110 одиниць цього року та 12-235 одиниць минулого року.

А от кількість успішно виконаних завдань, за офіційною версією, можна вирахувати більш точно: у 2016 році таких було 2-5, у 2017-му – 2-7.

Олена Рощенко, УП