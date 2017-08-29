Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник Укравтодору отримав припис від НАЗК

Вівторок, 29 серпня 2017, 16:24

Національне агенство з питань запобігання корупції винесло припис керівнику Укравтодору Славоміру Новаку за порушення вимог закону "Про запобігання корупції".

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що порушення вимог статей 12 та 19 закону "Про запобігання корупції" виявлені після позапланової перевірки в Укравтодорі.

"З метою виконання припису НАЗК вимагає вжити заходів щодо усунення виявлених порушень. Припис є обов’язковим до виконання", - пише прес-служба.

"Українська правда" звернулась до НАЗК, щоб дізнатись, за які саме порушення Новак отримав припис. У відомстві пообіцяли надати цю інформацію згодом.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: