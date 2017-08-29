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МЗС Німеччини: повністю руйнувати економвідносини з РФ не хочемо

Вівторок, 29 серпня 2017, 21:23
МЗС Німеччини: повністю руйнувати економвідносини з РФ не хочемо

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закликав США до більш розсудливого поводження з Росією.

Про це він заявив у вівторок, 29 серпня, після зустрічі з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на" Deutschlandfunk.

Габріель відзначив, що нові санкції американського Конгресу викликали занепокоєння у Європі у зв’язку з "непередбачуваними побічними ефектами".

За його словами, "не хотілося б повністю руйнувати економічні відносини з Росією".

Відзначимо, глава МЗС Німеччини Габріель неодноразово критикував США за схвалені Конгресом нові санкції проти РФ.

В уряді Німеччини стверджують, що нові санкції США проти Росії порушують міжнародне право.

МЗС Німеччини заявило, що Берлін не сприйматиме екстериторіального використання нових санкцій США проти європейських компаній.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією. Дональд Трамп схвалений закон підписав

Теми: НімеччинаРосіясанкції
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