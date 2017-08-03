Юнкер готовий діяти, якщо санкції США зашкодять європейським компаніям

Сполучені Штати взяли до уваги певні занепокоєння ЄС щодо нових санкцій проти Росії, але Брюссель готовий негайно реагувати, якщо вони зашкодять економічним інтересам ЄС.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Reuters.

Після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції, Юнкер заявив, що ЄС буде застосовувати контрзаходи, якщо санкції США завдадуть шкоди європейським компаніям, які беруть участь у нафтогазових проектах з Росією.

"Ми готові: ми повинні захищати наші економічні інтереси перед США, і ми це зробимо", - сказав Юнкер, згідно із стенограмою, наданою його прес-службою.

Санкції США, які неохоче схвалені Трампом, викликали збурення чиновників ЄС, які вважають, що вони порушують трансатлантичну єдність у відповіді Заходу на анексію Росією Криму та підтримку сепаратистів на сході.

В ефірі німецької радіостанції Юнкер сказав, що дуже важливо координувати роботу з Сполученими Штатами, щоб переконатись, що санкції проти Росії за її роль у кризі в Україні ефективні.

Раніше міністр економіки Німеччини Брігітт Зіпріс також заявила, що санкції можуть зашкодити європейським фірмам, які беруть участь у будівництві, експлуатації та обслуговуванні газопроводу з Росії і Європа не може це прийняти.

Як повідомлялося, президент США підписав закон про нові антиросійські санкції.

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".