Державний адвокат Януковича не хоче починати суд без нього

Державні захисники Віктора Януковича просять Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд.

Про це в ході судового засідання у четвер заявив адвокат Віталій Мешечек.

"Ми просимо суд звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до РФ для вручення Януковичу повісток про судовий виклик належним чином", - сказав адвокат.

Так само Мешечек попросив відкласти всі наступні судові засідання у справі Януковича до кінця серпня, щоб отримати офіційні відповіді від РФ.

"Прокурор каже, що Янукович знає про судові засідання в Україні. Я, наприклад, не встиг перед цим засіданням з ним поговорити і не знаю, чи він поінформований", - додав адвокат.

Крім того Мешечек стверджував, що заочне судове засідання щодо екс-президента є незаконним, тому що його відсутність у залі не забезпечує йому належне дотримання прав.

У свою чергу прокурори просили суд відхилити це клопотання, адже аналогічні прохання на етапі підготовчого судового засідання подавали попередні адвокати Янкуовича.

Головуючий суддя погодився з прокурорами і відхилив це клопотання.

"Якщо обвинувачений Янукович прибуде в суд, ми відразу скасуємо розгляд спеціального судового засідання і він зможе брати в ньому участь. Він знає про всі дати засідань, він поінформаваний про склад суду, ми надавали йому інші можливості участі у засіданні, однак він це ігнорує", - зазначив суддя Владислав Дев'ятко.

Як відомо, після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Роман Кравець, УП