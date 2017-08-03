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Державний адвокат Януковича не хоче починати суд без нього

Четвер, 3 серпня 2017, 11:21

Державні захисники Віктора Януковича просять Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд.

Про це в ході судового засідання у четвер заявив адвокат Віталій Мешечек.

"Ми просимо суд звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу до РФ для вручення Януковичу повісток про судовий виклик належним чином", - сказав адвокат.

Так само Мешечек попросив відкласти всі наступні судові засідання у справі Януковича до кінця серпня, щоб отримати офіційні відповіді від РФ.

"Прокурор каже, що Янукович знає про судові засідання в Україні. Я, наприклад, не встиг перед цим засіданням з ним поговорити і не знаю, чи він поінформований", - додав адвокат.

Крім того Мешечек стверджував, що заочне судове засідання щодо екс-президента є незаконним, тому що його відсутність у залі не забезпечує йому належне дотримання прав.

У свою чергу прокурори просили суд відхилити це клопотання, адже аналогічні прохання на етапі підготовчого судового засідання подавали попередні адвокати Янкуовича.

Головуючий суддя погодився з прокурорами і відхилив це клопотання.

"Якщо обвинувачений Янукович прибуде в суд, ми відразу скасуємо розгляд спеціального судового засідання і він зможе брати в ньому участь. Він знає про всі дати засідань, він поінформаваний про склад суду, ми надавали йому інші можливості участі у засіданні, однак він це ігнорує", - зазначив суддя Владислав Дев'ятко.

Як відомо, після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичсудРосія
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