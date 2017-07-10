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Януковича буде захищати адвокат Мешечек

Понеділок, 10 липня 2017, 16:04

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента України Віктора Януковича.

Таке рішення було прийнято 7 липня в регіональному центрі, передає "Інтерфакс-Україна".

Адвокат буде захищати Януковича в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду.

"При призначенні адвоката відповідно до ч.2 ст.21 закону України про безоплатну правову допомогу враховувалася спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження і складність виробництва, - відзначили в регіональному центрі правової допомоги.

Відповідно до доручення центру, адвокат повинен прибути для участі в засіданні Оболонського суду на 10.00 12 липня.

Згідно з даними єдиного реєстру адвокатів України, у Мешечека є свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю з 13 червня 2012 року, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Як відомо, 6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичсуд
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