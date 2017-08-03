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В зоні АТО минулої доби загиблих немає

Четвер, 3 серпня 2017, 13:37

За минулу добу через бойові дії на сході України не було втрат серед українських військових.

Про це повідомив на брифінгу у четвер речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли", - повідомив Лисенко.

Також речник Міноборони уточнив інформацію щодо обстрілів бойовиків українських військових.

Так, більшість обстрілів на Донецькому напрямку була на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка". Там бойовики вели гранатометний обстріл між 16 годиною та північчю. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку близько 21.30 бойовики з мінометів обстріляли житлові квартали села Водяного. Обійшлося без втрат мирних жителів.

Окрім того Лисенко повідомив, що поліцейські у Бахмуті затримали чоловіка, в якого вилучили гранати РГД-5 та Ф-1. Раніше його неодноразово ловили на зберіганні наркотиків.

Як повідомлялося, наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО, використовуючи при цьому важке озброєння. Загалом бойовики зробили 30 обстрілів, використовуючи важку артилерію.

Теми: АТО
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