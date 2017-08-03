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У Миколаєві через спеку поставили розпилювач води

Четвер, 3 серпня 2017, 14:13

У центрі Миколаєва поставили рамку, яка розпилюватиме воду, аби люди могли освіжитися у сильну спеку.

Її встановили на розі вулиць Соборна та Адміральська 3 серпня, повідомляється на сайті Миколаївської міськради.  

Очікують, що комплекс допоможе тим, хто погано переносить спеку.

"Згідно з прогнозом протягом 3 днів у нас буде спека близько 40 градусів", – зазначив перший заступник міського голови Андрій Дадівєрін.

 

"У зв'язку з настанням сухої, спекотної погоди ми звернулися до Головного управління ДСНС у Миколаївській області з проханням встановити на вулиці Соборній рамку санітарної обробки", – повідомив він.

"Люди, які відчувають себе погано, зможуть пройти через рамку, охолодитися і відчути себе краще. Рамка дає дрібне дисперсне розпилення води", – уточнив Дадівєрін.

 

Рамка працюватиме з 10:00 до 18:00, поки в місті буде спека, за прогнозом – найближчі 3 дні.

Біля рамки чергуватиме рятувальник.

"Щойно рамка була встановлена на головній вулиці Миколаєва, відразу з'явилися охочі перевірити її в дії. Вони залишилися задоволені таким експериментом", – сказано в повідомленні.

Тим часом, на Полтавщині чиновники міської ради Кременчука через сильну спеку скоротили свій робочий день на 1 годину, повідомляє УНІАН.

"Через спеку ми відсьогодні працюємо на годину менше. Відповідно, робота чиновників міського виконавчого комітету та його підрозділів, працівники яких здійснюють прийом громадян, завершиться о 16.15. Підготовлено відповідне розпорядження", – заявив на нараді у міськвиконкомі віце-мер Володимир Пилипенко.

"Як тільки спека спаде, її скасуємо", – сказав він.

Як відомо, напередодні голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль через спеку скоротив робочий день у регіоні на 1 годину.

А віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що кожен роботодавець може самостійно запровадити "сієсту" для своїх працівників у час спеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаМиколаївПолтава
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